2018-12-13T12:20:04+03:00
Общество

СМИ: Роман Абрамович может вложить деньги в строительство ВСМ "Москва-Казань"

Помимо предпринимателя, в этом заинтересовались и его партнеры
Алина ГАБДУЛИНА
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Теперь он ждет от правительства окончательного решения о размере, сроках и порядке софинансированияТеперь он ждет от правительства окончательного решения о размере, сроках и порядке софинансированияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Компания Романа Абрамовича и три ее партнера подали предварительные заявки на финансирование высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" стоимостью порядка 1,7 триллиона рублей.

Со слов РБК, которые ссылаются на два источника, близких к рабочей группе по содействию реализации новых инвестпроектов, все компании теперь ждут от правительства окончательного решения о размере, сроках и порядке софинансирования.

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