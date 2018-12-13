СМИ: Роман Абрамович может вложить деньги в строительство ВСМ "Москва-Казань"

13 Дек. 12:20 2018-12-13T12:20:04+03:00

Теперь он ждет от правительства окончательного решения о размере, сроках и порядке софинансирования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Помимо предпринимателя, в этом заинтересовались и его партнеры

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Компания Романа Абрамовича и три ее партнера подали предварительные заявки на финансирование высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" стоимостью порядка 1,7 триллиона рублей.

Со слов РБК, которые ссылаются на два источника, близких к рабочей группе по содействию реализации новых инвестпроектов, все компании теперь ждут от правительства окончательного решения о размере, сроках и порядке софинансирования.