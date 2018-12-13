Деньги на строительство Соборной мечети в Казани выделят не из бюджета

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-13T11:43:47+03:00

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Рустам Минниханов на заседании медиаклуба при Полпредстве Татарстана в России заявил, что Соборная мечеть в Казани не будет строиться за счет бюджетных средств. Именно вопрос финансирования сейчас является одной из причин того, что сооружение пока не начинают возводить.

Другими причинами заминки глава республики назвал необходимость серьезной доработки проекта мечети и выбор места ее строительства.

Напомним, Соборную мечеть в Казани могут построить на месте парка аттракционов. Однако есть и иные варианты. Например, парк Тысячелетия и площадь обанкротившейся фабрики "Спартак".