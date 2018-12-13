2018-12-13T13:57:20+03:00
Общество

14 декабря три района Казани останутся без света

Отключение электроэнергии запланировано в Вахитовском, Приволжском и Советском районах
Владимир КРУПСКИЙ
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Причина отключения - ремонтные работы.Причина отключения - ремонтные работы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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14 декабря в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, света не будет сразу в трех районах столицы Татарстана.

С 8.00 до 11.00 отключат дома Вахитовского района, расположенных по улицам Вишневского,12, Кирпично-Заводская,15, Лесгафта,28а, Хади Алтаси,9,15.

С 8.00 до 13.00 свет отключат в зданиях по улице Баумана, 82, 86. С 9.00 до 17.00 – по улице Айвазовского,24. С 11.00 до 14.00 – по улицам Агрономическая,14, Качалова,77, и Шаляпина,12, 14/83. С 14.00 до 18.00 – по улице Некрасова,28.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе, в домах, расположенных по улицам Гарифьянова,24, 25, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42.

С 9.00 до 18.00 без света останутся жители домов №6 по улице Курынова, ЖК «Весна» и ЖК «Светлая долина» на Мамадышском тракте.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 света не будет в поселке Константиновка Советского района по улице Интернациональная, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, а также в домах по улицам Березовая, Заречная, Лесная, Овощеводов, Озерная, Садовая, Советская, Солнечная, Хансувар, Школьная.

Также без света останутся жители частного сектора поселка Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая, Пейзажная.

Отключение электричества с 9.00 до 18.00 коснется и домов частного сектора поселка Радужный Советского района по улицам Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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