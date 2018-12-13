2018-12-13T13:57:20+03:00
Общество

14 декабря три района Казани останутся без света

Отключение электроэнергии запланировано в Вахитовском, Приволжском и Советском районах
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Причина отключения - ремонтные работы.Причина отключения - ремонтные работы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

14 декабря в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, света не будет сразу в трех районах столицы Татарстана.

С 8.00 до 11.00 отключат дома Вахитовского района, расположенных по улицам Вишневского,12, Кирпично-Заводская,15, Лесгафта,28а, Хади Алтаси,9,15.

С 8.00 до 13.00 свет отключат в зданиях по улице Баумана, 82, 86. С 9.00 до 17.00 – по улице Айвазовского,24. С 11.00 до 14.00 – по улицам Агрономическая,14, Качалова,77, и Шаляпина,12, 14/83. С 14.00 до 18.00 – по улице Некрасова,28.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе, в домах, расположенных по улицам Гарифьянова,24, 25, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42.

С 9.00 до 18.00 без света останутся жители домов №6 по улице Курынова, ЖК «Весна» и ЖК «Светлая долина» на Мамадышском тракте.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 света не будет в поселке Константиновка Советского района по улице Интернациональная, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, а также в домах по улицам Березовая, Заречная, Лесная, Овощеводов, Озерная, Садовая, Советская, Солнечная, Хансувар, Школьная.

Также без света останутся жители частного сектора поселка Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая, Пейзажная.

Отключение электричества с 9.00 до 18.00 коснется и домов частного сектора поселка Радужный Советского района по улицам Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей