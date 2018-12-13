В Татарстане бездомный обвиняется в убийстве двух пенсионеров

13 Дек. 13:45 2018-12-13T13:45:48+03:00

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Родственники, пришедшие навестить 68-летнего пенсионера в деревне Тябердино-Челны в Рыбно-Слободском районе республики, обнаружили его убитым. В соседней комнате находились тело 69-летнего соседа. Хозяина убили, перерезав горло, а его гостя забили тяжелым предметом. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

Подозреваемого обнаружили быстро. Им оказался 37-летний неоднократно судимый мужчина, не имеющий определенного места жительства. Свою вину он уже признал.

Как полагает следствие, все произошло 9 декабря, когда бездомный зашел к пенсионеру и попросил денег на выпивку. Ему отказали и хозяин, и сосед, который как раз зашел подстричься. Злоумышленик вернулся, выпив водки, и расправился с двумя пенсионерами. Хозяина зарезал, а гостя забил табуреткой, затем воткнул ему в шею нож.

Орудия преступления он выбросил, сбежав из дома.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в СУ СКР Татарстана.