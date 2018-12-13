В Казани на время новогодних праздников ограничат движение транспорта около "Чаши"

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-13T11:10:52+03:00

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Главные новогодние гулянья в Казани в этом году развернутся около Центра семьи "Казан". Именно там, напомним, установят главную городскую елку. В связи с тем, что на площадке около "Чаши" частенько будет собираться много народа, в городе решили ограничить движение транспорта на улицах, которые расположены рядом с "Чашей". Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

Так, с 25 декабря до 9 января движение транспорта будет ограничено по улице Сибгата акима (в обе стороны, от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова) и по улице Бондаренко (в обе стороны, на участке от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима).