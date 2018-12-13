Пенсионер из Татарстана, несмотря на травму, взял штангу и стал чемпионом мира
Мужчину не остановила даже травма плеча
Фото: planetafitnesschelny
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Очередной чемпионат мира по пауэрлифтингу версии «IPL» завершился в Санкт-Петербурге. На родину, в Набережные Челны, вернулась местная сборная команда силачей. С ними был и Валерий Кулаков.
Пенсионер-атлет из татарстанского автограда одержал победу в жиме штанги лежа без экипировки. Мужчина участвовал в весовой категории до 110 килограммов в возрастной группе «65-69 лет».
Взять вес в 120 килограмм и получить заслуженную золотую медаль Валерию Кулакову не помешала даже травма плеча.