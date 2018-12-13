Пенсионер из Татарстана, несмотря на травму, взял штангу и стал чемпионом мира

13 Дек. 13:11 2018-12-13T13:11:57+03:00

Мужчину не остановила даже травма плеча

Изменить размер текста: A A

Очередной чемпионат мира по пауэрлифтингу версии «IPL» завершился в Санкт-Петербурге. На родину, в Набережные Челны, вернулась местная сборная команда силачей. С ними был и Валерий Кулаков.

Пенсионер-атлет из татарстанского автограда одержал победу в жиме штанги лежа без экипировки. Мужчина участвовал в весовой категории до 110 килограммов в возрастной группе «65-69 лет».

Взять вес в 120 килограмм и получить заслуженную золотую медаль Валерию Кулакову не помешала даже травма плеча.