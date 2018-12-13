Одну из улиц в Казани назовут именем архитектора Исмагила Гайнутдинова
Улица появится в Советском районе города
Новая улица появится на территории строящегося на данный момент ЖК "Молодежный"Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Одна из улиц строящегося на данный момент ЖК "Молодежный", что в Советском районе столицы Татарстана присвоят имя архитектора Исмагила Гайнутдинова. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.
СПРАВКА КП
Исмагил Гайнутдинов (1908-1977) – заслуженный деятель искусств Татарской, Башкирской и Северо-Осетинской АССР, автор проекта здания Татарского академического театра оперы и балета в Казани, соавтор множества проектов, в том числе – речного вокзала в Казани.
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