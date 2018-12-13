В Татарстане электрик погиб во время выполнения работы
Трагедия произошла 11 декабря, в понедельник, на территории ПАО «Танеко». Там во время проведения плановых работ по обслуживанию электрощита получил смертельные травмы 33-летний электрик.
- По данному факт проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
На данный момент удалось установить, что мужчина - сотрудник предприятия «Татремэлектромонтаж». Он получил смертельный удар током во время проведения плановых работ по обслуживанию электрощита. От полученных травм он скончался на месте.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили следователи. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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