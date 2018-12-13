2018-12-13T10:33:27+03:00
Общество

В Чебоксарах на время открытия ограничат движение по Московскому мосту

Торжественное мероприятие состоится 14 декабря в 10.00
Лика ИСАЕВА
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Проехать по мосту будет нельзяПроехать по мосту будет нельзяФото: Из материалов пресс-службы
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В столице Чувашии в пятницу, 14 декабря, в 10.00 торжественно откроют вторую очередь Московского моста. В связи с этим мероприятием городская администрация сообщает, что временно ограничивается там движение тавтомобилей с 23.00 в четверг, 13 декабря, до 5.00 в пят ницу 14 декабря. Нельзя будет проехать по проспекту Московский от пересечения с улицей Водопроводная до пересечения с Президентским бульваром.

Внимание для автолюбителей! Стоянка на Красной площади и Президентском бульваре на участке от Дома Мод до Красной площади будет запрещена, ктоме общественного транспорта.

В график работы троллейбусов тоже внесут изменения: 14 декабря с 10 до 11 утра в сторону СЗР не будут ходить троллейбусы № 1, 3, 4, 21. А троллейбусы № 15 и 18 в это время будут ходить до кольца у Мега Молла.

Во время мероприятия пройдет парад мотостроительной техники.

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