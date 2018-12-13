2018-12-13T09:40:38+03:00
Происшествия

В Казани у виновника наезда на пешехода арестовали иномарку

Выяснилось, что мужчина не оплачивает штрафы за нарушение ПДД
Лика ИСАЕВА
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Фото с момента эвакуацииФото с момента эвакуации
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Наезд на пенсионера произошел 12 декабря на улице Павлова в столице Татарстана. Мужчина переходил дорогу по "зебре", и на него наехал автомобиль "Тойота", которым управлял 68-летний мужчина, сообщает начальник Авиастроительного и Ново-Савиновского РОГИБДД УМВД Казани Александр Кожевников.

Пострадавшего пешехода увезли в больницу с травмами, а при выяснении личности водителя выяснилось, что он является злостным неплательщиков административных штрафов за нарушение ПДД: накопил сумму в 60 тысяч рублей, и не приходит к приставам по повесткам.

Пока с водителем ращбирались в отделе полиции, его иномарку увезли на спецстоянку.

Водителю грозит или увеличение сумма долга в два раза, или административный арест, или исправительные работы на благо города. Это только за все его штрафы.

За наезд на пешехода на "зебре" мужчине грозит лишение водительских прав.

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