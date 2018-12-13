2018-12-13T08:51:50+03:00
Общество

Главным судебным приставом Татарстана назначен Игорь Безуевский

Приказ о назначении на должность подписали в министерстве юстиции России
Лика ИСАЕВА
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Игорь Безуевский назначен главным судебным приставом ТатарстанаИгорь Безуевский назначен главным судебным приставом ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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Приказ министерства юстиции России о назначении главным судебным приставом Татарстана назначен государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса Игорь Метиславович Безуевский.

На должности исполняющего обязанности главного пристава республики он был с января 2018 года.

СПРАВКА "КП"

Игорь Безуевский родился 15 января 1963 года в Казани. У него два высших образования: в 1985 окончил Казанский химико-технологический институт (КХТИ), по специальности холодильные и компрессорные машины, инженер-механик; в 1994 окончил Юридический институт МВД РФ, по специальности - правоведение, получив специальность юриста.

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