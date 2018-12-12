2018-12-12T19:27:21+03:00
Происшествия

В Чебоксарах подозреваемые в краже денег с чужой карты пришли с повинной

Несовершеннолетних подростков привели в полицию родители
Лика ИСАЕВА
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Молодых людей узнали друзья и родителиМолодых людей узнали друзья и родителиФото: принтскрин видео.
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Некоторое время назад 35-летняя чебоксарка отдала своей подруге банковскую карту и написала записку с пин-кодом, чтобы та могла ею воспользоваться. Только подруга потеряла карту вместе с запиской, и владелице карты пришла смс о списании со счета 10 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию, там затребовали записи с видеокамеры, установленной в банкомате.

Камера запечатлела подозреваемых, которые сняли деньги с карточки. Двоих молодых людей объявили в розыск, и их фотографии обнародовали для опознания жителями города.

Молодых людей узнали знакомые и родители. Несовершеннолетних подростков привели родственники в полицию, чтобы они дали показания

- Подозреваемые готовы возместить ущерб пострадавшей, - сообщили в МВД Чувашии.

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