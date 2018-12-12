15 декабря в Казани откроется первый игровой парк для слабовидящих детей

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-12T18:10:25+03:00

Он расположился на территории реабилитационного центра «Ярдем»

Изменить размер текста: A A

В эту субботу, 15 декабря, в столице Татарстана откроется первый инклюзивный игровой парк для слабовидящих детей.

Он расположился на территории реабилитационного центра «Ярдем» по адресу: улица Серова, д. 4-а. Его можно посетить абсолютно бесплатно.

На торжественное открытие привезут подарки и организуют развлечения для подопечных реабилитационного центра, а также проведут мастер-классы по получению новых знаний и социализацию подростков.

Начало открытия намечено на 13.00, сообщает пресс-служба министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Цель создания подобных парков - внести вклад в развитие инклюзивной игровой и спортивной инфраструктуры в России и помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития.