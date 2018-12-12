Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым
Глава республики доложил о ситуации в регионе
Фото: president.tatar.ru
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В эту среду, 12 декабря, в Москве состоялась рабочая встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Глава республики доложил о социально-экономической ситуации в регионе, о ключевых показателях развития экономики, а также о реализации ряда местных программ. В том числе речь зашла и о развитии инновационного татарстанского города Иннополис и деятельности его университета.
Кроме того, во время беседы был затронут и вопрос о реализации в республике 12 национальных проектов.
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