Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым

СЕГОДНЯ 16:49 2018-12-12T16:49:59+03:00

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В эту среду, 12 декабря, в Москве состоялась рабочая встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Глава республики доложил о социально-экономической ситуации в регионе, о ключевых показателях развития экономики, а также о реализации ряда местных программ. В том числе речь зашла и о развитии инновационного татарстанского города Иннополис и деятельности его университета.

Кроме того, во время беседы был затронут и вопрос о реализации в республике 12 национальных проектов.

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