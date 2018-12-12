2018-12-12T16:34:51+03:00
Есть работа!

Церемония открытия WorldSkills-2019 в Казани: онлайн-трансляция, 500 артистов и спецэффекты

В настоящее время дорабатывается сюжет самого действа
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: arskmedia.ruФото: arskmedia.ru
Изменить размер текста:

Церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019 в Казани пройдут на Центральном стадионе.

На соревнования в столицу Татарстана приедут представители более 60 стран. Они примут участие в 56 компетенциях.

А увидеть церемонию открытия и закрытия чемпионата смогут 24 тысячи человек. Именно такова вместимость Центрального стадиона. При этом 12 тысяч мест предназначены для участников. Впервые в практике WorldSkills посетить церемонию смогут и простые зрители. Билеты распространят среди жителей и гостей города.

Само действо к тому же будет транслироваться в онлайн-режиме в Интернете. В нем примут участие порядка 500 артистов, готовятся спецэффекты и интерактив. Церемония продлится 3 часа. Ее сюжет еще дорабатывается.

Напомним, чемпионат WorldSkills-2019 в Казани пройдет с 22 по 27 августа. К этому времени на Центральном стадионе проведут ремонт инженерных сетей и ряда объектов.

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат WorldSkills-2019 в Казани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15 декабря в Казани откроется первый игровой парк для слабовидящих детей
ФСБ и УФСИН Татарстана провели спецоперацию по задержанию перебросчиков наркотиков
13 декабря в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении Мира и Королева
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
В Казани задержали мужчину, приставившего к голове школьницы пистолет
14 декабря Казань и Минск свяжет прямой поезд
Жителя Чебоксар за изнасилование пенсионерки и кражи у нее телефона приговорен к 6 годам колонии строгого режима
Вместо Казани ВСМ из Москвы могут построить до Санкт-Петербурга
За 11 месяцев 2018 года в Татарстане выпивкой насмерть отравилось 170 человек
Жители Набережных Челнов просят администрацию города спасти маленькую мечеть
17-летняя жительница Чебоксар за убийство своего ребенка получила условный срок
3-летняя девочка из Чебоксар прочитает произведение Пушкина на Первом канале
В Чувашии мужчина зарезал соседа из-за спора об итогах Чемпионата России по футболу
13 декабря в домах Советского района Казани пропадет вода
"Крепости духа и уверенности в силах государства": президент Татарстана поздравил жителей республики с 25-летием Конституции РФ
"Электротранспорт" Набережных Челнов заплатит "КАМАЗу" около 79 миллионов рублей
В театре Набережных Челнов собирают средства в помощь семье актера
Жительница Набережных Челнов получит 30 тысяч рублей за перелом руки в автобусе
В январе 2019 года в Татарстане стоимость бензина может вырасти на 1,7%
13 декабря в трех районах Казани отключат свет
СУ СКР Чувашии: информация, что инспектор ДПС сбил школьника, не подтверждается
В Татарстане назвали три района-лидера молочного животноводства
Все центры занятости населения Чувашии могут объединить в один