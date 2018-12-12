2018-12-12T16:34:51+03:00
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Церемония открытия WorldSkills-2019 в Казани: онлайн-трансляция, 500 артистов и спецэффекты

В настоящее время дорабатывается сюжет самого действа
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: arskmedia.ruФото: arskmedia.ru
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Церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019 в Казани пройдут на Центральном стадионе.

На соревнования в столицу Татарстана приедут представители более 60 стран. Они примут участие в 56 компетенциях.

А увидеть церемонию открытия и закрытия чемпионата смогут 24 тысячи человек. Именно такова вместимость Центрального стадиона. При этом 12 тысяч мест предназначены для участников. Впервые в практике WorldSkills посетить церемонию смогут и простые зрители. Билеты распространят среди жителей и гостей города.

Само действо к тому же будет транслироваться в онлайн-режиме в Интернете. В нем примут участие порядка 500 артистов, готовятся спецэффекты и интерактив. Церемония продлится 3 часа. Ее сюжет еще дорабатывается.

Напомним, чемпионат WorldSkills-2019 в Казани пройдет с 22 по 27 августа. К этому времени на Центральном стадионе проведут ремонт инженерных сетей и ряда объектов.

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