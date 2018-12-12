Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-12T16:01:14+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» внедрил новое программное обеспечение – рабочее пространство для менеджеров по продажам. Теперь каждый клиент получает персональное предложение со стоимостью и перечнем услуг сразу после разговора с менеджером. Сотрудники компании уже используют новые возможности. В основе решения лежит продукт «Октаплан» от компании «Примавера».

«Октаплан» – облачное решение, которое можно охарактеризовать как единый центр компетенций по продажам. С его помощью менеджер по продажам узнает о новых продуктах компании, консультирует клиентов и формирует коммерческие предложения.

Интерактивные сценарии переговоров помогают сотрудникам предложить нужное клиенту решение. Сразу после разговора генерируется персонализированное коммерческое предложение. В итоге менее чем за 1 минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги.

- Создавая цифровую экономику, мы сконцентрированы и на улучшении взаимодействия с нашими клиентами, и на значительных преобразованиях внутри компании. Рабочее пространство тоже старались сделать полезным обеим сторонам. Сервис упрощает и ускоряет работу менеджеров: вся нужная информация на виду, либо ее можно получить в два клика, – говорит директор по маркетингу B2B ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин. – Такая организация рабочего пространства позволяет повысить уровень сервиса. Когда сотрудник быстро и просто ориентируется в услугах, он быстрее обслуживает клиента и предлагает те условия и продукты, которые решат задачи конкретного бизнеса. А это именно то, что нужно нашим B2B-клиентам – чтобы ценили их время и понимали их бизнес.

- Наш продукт предназначен для менеджеров по продажам из крупного бизнеса. В этом сегменте информация, тарифы и предложения постоянно обновляются и оптимизируются. Разрабатывая «Октаплан», мы сфокусировались на создании крайне гибкой системы. Хотели максимально упростить настройку продукта клиентами и сделать развертывание максимально быстрым. Коллеги из «Ростелекома» оценили такой подход, поэтому мы с ними отлично сработались. Сегодня продукт уже используется во всем отделе B2B-продаж, – отметил генеральный директор ООО «Примавера» Андрей Любачёв.

* * *

ООО "Примавера" - разработчик программного обеспечения, предназначенного для малого, среднего и крупного бизнеса РФ. Ключевая особенность ПО от ООО "Примавера" - это простота.

Простота в использовании - продуктами могут пользоваться даже не продвинутые пользователи.

Простота в установке и интеграции - работы со стороны ООО "Примаверы" по интеграции, как правило, занимают около 1-2 недель.

Простота в запуске пилотного проекта - для старта необходимо лишь 1 человек из отдела маркетинга или продаж.

Продуктами ООО "Примавера" пользуются более 60 тыс.пользователей во всех регионах Российской Федерации.

ООО "Примавера" является членом АРПП "Отечественный софт".

* * *

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.