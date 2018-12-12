2018-12-12T18:42:16+03:00
Общество

Главе Росгвардии Татарстана присвоили звание "генерал-майор полиции"

Рустема Гумерова поздравил директор Федеральной службы ВНГ России генерал армии Виктор Золотов
Лика ИСАЕВА
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Рустему Гумерову присвоили звание генерал-майор полицииРустему Гумерову присвоили звание генерал-майор полиции
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Своим Указом "О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий" Президент России Владимр Путин присвоил очередное воинское звание главе татарстансой Росгвардии Рустему Гумерову. Этот Указ опубликован на сайте Владимира Путина.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил всех офицеров и сотрудников ведомства с присвоением очередных воинских и специальных званий, желает им крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе на благо нашего Отечества.

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