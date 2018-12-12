14 декабря Казань и Минск свяжет прямой поезд
В эту пятницу, 14 декабря, в столицу Татарстана прибывает первый поезд направления Минск-Казань. Он будет курсировать круглый год и в итоге свяжет и другие города: Смоленск, Тула, Ряжск, Пенза, Сызрань и Ульяновск. Также пассажирам предлагают билеты в беспересадочные вагоны из Гомеля и Бреста в Казань.
Время в пути из Минска в столицу Татарстана составляет 43 часа и 58 минут.
Так, один раз в неделю по средам поезд будет выезжать в 21.55 с прибытием в Казань в пятницу в 17.53.
Обратно состав будет отправляться по субботам в 7.43 с прибытием на конечную в понедельник в 5.13.
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