14 декабря Казань и Минск свяжет прямой поезд

СЕГОДНЯ 15:30 2018-12-12T15:40:49+03:00

Время в пути займет 43 часа и 58 минут

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В эту пятницу, 14 декабря, в столицу Татарстана прибывает первый поезд направления Минск-Казань. Он будет курсировать круглый год и в итоге свяжет и другие города: Смоленск, Тула, Ряжск, Пенза, Сызрань и Ульяновск. Также пассажирам предлагают билеты в беспересадочные вагоны из Гомеля и Бреста в Казань.

Время в пути из Минска в столицу Татарстана составляет 43 часа и 58 минут.

Так, один раз в неделю по средам поезд будет выезжать в 21.55 с прибытием в Казань в пятницу в 17.53.

Обратно состав будет отправляться по субботам в 7.43 с прибытием на конечную в понедельник в 5.13.

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