2018-12-12T15:50:56+03:00
Происшествия

В Казани задержали мужчину, приставившего к голове школьницы пистолет

Последний изъяли и отправили на экспертизу
Лика ИСАЕВА
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ЧП произошло 10 декабря в 19.58 на улице Фучика в столице Татарстана. В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая рассказала, что на ее 15-летнюю дочь напал мужчина с пистолетом.

Девочка вместе со своей подругой стояла возле дома, и к ним подошел пьяный незнакмец. Он, матерясь, приставил к голове одной школьницы предмет похожий на пистолет. Когда он оступился и чуть не упал, девочки сбежали и сообщили обо всем родителям.

Вскоре подозреваемого задержали, им оказался 31-летний казанец.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

- Во время обыска в его квартире обнаружили и изъяли пистолет, который направлен на экспертизу, - сообщили в УМВД Казани. - Причастность к совершению противоправного деяния молодой мужчина не отрицает. По его словам, он был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования отказался, и на него составлен административный материал.

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