За 11 месяцев 2018 года в Татарстане выпивкой насмерть отравилось 170 человек
Согласно данным Роспотребнадзора Татарстана, с января по ноябрь текущего года в республике насмерть выпивкой отравилось 170 человек, детей среди них нет. При этом, согласно все той же статистике это на 28% меньше чем за 11 месяцев 2017 года.
Возвращаясь к текущему году, всего в Татарстане за указанный период было зафиксировано 490 случаев острого отравления алкоголем и просто спиртосодержащей жидкостью. С января по ноябрь 2017-го таковых было больше – 640 случаев. То есть наблюдается снижение на 23,6%.
В основном в числе пострадавших татарстанцы в возрасте 18 лет и старше (89,6%). На подростков (от 15 до 17 лет) пришлось 4,7% острых отравлений, на детей (до 14 лет) – 5,7%, на взрослых мужчин – 80,8%.
Чаще всего в этом году в Татарстане травились этанолом – 78,2%, далее идет спирт неуточненный – 10,8%, метанол - 8,4%, 2-пропанолом – 1,6%.
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