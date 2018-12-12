2018-12-12T14:40:43+03:00
Общество

За 11 месяцев 2018 года в Татарстане выпивкой насмерть отравилось 170 человек

Это на 28% меньше летальных случаев по сравнению с предыдущим периодом
Олег ЛУГОВОЙ
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всего в Татарстане за указанный период было зафиксировано 490 случаев острого отравления алкоголем и просто спиртосодержащей жидкостью.всего в Татарстане за указанный период было зафиксировано 490 случаев острого отравления алкоголем и просто спиртосодержащей жидкостью.Фото: Алексей ФОКИН
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Согласно данным Роспотребнадзора Татарстана, с января по ноябрь текущего года в республике насмерть выпивкой отравилось 170 человек, детей среди них нет. При этом, согласно все той же статистике это на 28% меньше чем за 11 месяцев 2017 года.

Возвращаясь к текущему году, всего в Татарстане за указанный период было зафиксировано 490 случаев острого отравления алкоголем и просто спиртосодержащей жидкостью. С января по ноябрь 2017-го таковых было больше – 640 случаев. То есть наблюдается снижение на 23,6%.

В основном в числе пострадавших татарстанцы в возрасте 18 лет и старше (89,6%). На подростков (от 15 до 17 лет) пришлось 4,7% острых отравлений, на детей (до 14 лет) – 5,7%, на взрослых мужчин – 80,8%.

Чаще всего в этом году в Татарстане травились этанолом – 78,2%, далее идет спирт неуточненный – 10,8%, метанол - 8,4%, 2-пропанолом – 1,6%.

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