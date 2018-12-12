2018-12-12T14:40:43+03:00
Общество

За 11 месяцев 2018 года в Татарстане выпивкой насмерть отравилось 170 человек

Это на 28% меньше летальных случаев по сравнению с предыдущим периодом
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
всего в Татарстане за указанный период было зафиксировано 490 случаев острого отравления алкоголем и просто спиртосодержащей жидкостью.всего в Татарстане за указанный период было зафиксировано 490 случаев острого отравления алкоголем и просто спиртосодержащей жидкостью.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Согласно данным Роспотребнадзора Татарстана, с января по ноябрь текущего года в республике насмерть выпивкой отравилось 170 человек, детей среди них нет. При этом, согласно все той же статистике это на 28% меньше чем за 11 месяцев 2017 года.

Возвращаясь к текущему году, всего в Татарстане за указанный период было зафиксировано 490 случаев острого отравления алкоголем и просто спиртосодержащей жидкостью. С января по ноябрь 2017-го таковых было больше – 640 случаев. То есть наблюдается снижение на 23,6%.

В основном в числе пострадавших татарстанцы в возрасте 18 лет и старше (89,6%). На подростков (от 15 до 17 лет) пришлось 4,7% острых отравлений, на детей (до 14 лет) – 5,7%, на взрослых мужчин – 80,8%.

Чаще всего в этом году в Татарстане травились этанолом – 78,2%, далее идет спирт неуточненный – 10,8%, метанол - 8,4%, 2-пропанолом – 1,6%.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей