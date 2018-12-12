Жители Набережных Челнов просят администрацию города спасти маленькую мечеть

12 Дек. 14:19 2018-12-12T16:15:13+03:00

Сооружение на свои собственные деньги построил и благоустроил один из горожан [фото]

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В соцсетях появились просьба одной из жительниц Набережных Челнов помочь небольшой мечети. Сооружение находится в 39 комплексе, возле дома 39/10.

- Может, есть какая-то возможность у нашего города помочь существованию этой маленькой постройки? - вопрошает Лилия Ш. в своем посте.

Ее на свои собственные деньги построил местный житель Мисбах Гималетдинов.

Фото: соцсети

- В мечети нет ни электричества, ни отопления, очисткой снега периодически занимаются волонтеры, больше некому,- пишет автор просьбы Лилия.

- Данное сооружение не относится к культовым объектам и не может использоваться как мечеть. В разные годы здесь находился киоск с минеральной водой, музей быта 80-х годов. Новое строение установлено по инициативе Мисбаха Гималетдинова (напротив его подъезда). На поддержание здания используются ящики для сбора пожертвований. Финансовая отчетность перед мухтасибатом не представляется. Ранее Мисбах Гималетдинов не обращался за помощью в администрацию, - сообщили «КП-Казань» в Исполкоме Набережных Челнов.