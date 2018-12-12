2018-12-12T14:19:47+03:00
Общество

Жители Набережных Челнов просят администрацию города спасти маленькую мечеть

Сооружение на свои собственные деньги построил и благоустроил один из горожан [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В социальных сетях появились просьба одной из жительниц Набережных Челнов помочь небольшой городской мечети. Сооружение находится в 39 комплексе, возле дома 39/10.

- Может, есть какая-то возможность у нашего города помочь существованию этой маленькой постройки? - вопрошает Лилия Ш. в своем посте.

Женщина рассказала и историю возведения мечети. Оказалось, что ее на свои собственные деньги построил и благоустроил местный житель Мисбах Гималетдинов. Для дальнейшего ее содержания у мужчины средств не хватило

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- В мечети нет ни электричества, ни отопления, очисткой снега периодически занимаются волонтеры, больше некому,- пишет автор просьбы Лилия.

Она добавляет, что все любуются постройкой, но никто не желает ей помочь. В частности, со своей просьбой женщина обращается к администрации Набережных Челнов, напоминая, что это - достопримечательность татарстанского автограда.

Предложение Лилии "лайками" поддержали уже 147 человек.

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