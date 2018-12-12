2018-12-12T16:15:13+03:00
Общество

Жители Набережных Челнов просят администрацию города спасти маленькую мечеть

Сооружение на свои собственные деньги построил и благоустроил один из горожан [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В соцсетях появились просьба одной из жительниц Набережных Челнов помочь небольшой мечети. Сооружение находится в 39 комплексе, возле дома 39/10.

- Может, есть какая-то возможность у нашего города помочь существованию этой маленькой постройки? - вопрошает Лилия Ш. в своем посте.

Ее на свои собственные деньги построил местный житель Мисбах Гималетдинов.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- В мечети нет ни электричества, ни отопления, очисткой снега периодически занимаются волонтеры, больше некому,- пишет автор просьбы Лилия.

- Данное сооружение не относится к культовым объектам и не может использоваться как мечеть. В разные годы здесь находился киоск с минеральной водой, музей быта 80-х годов. Новое строение установлено по инициативе Мисбаха Гималетдинова (напротив его подъезда). На поддержание здания используются ящики для сбора пожертвований. Финансовая отчетность перед мухтасибатом не представляется. Ранее Мисбах Гималетдинов не обращался за помощью в администрацию, - сообщили «КП-Казань» в Исполкоме Набережных Челнов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей