13 декабря в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении Мира и Королева

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-12T17:02:28+03:00

Пользоваться дорожными знаками приоритета автомобилистам и пешеходам придется с 13.00 до 14.00

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В четверг, 13 декабря, в Набережных Челнах временно отключат светофор на пересечении проспекта Мира и улицы академика Королева. Руководствоваться дорожными знаками приоритета автолюбителям и пешеходам придется в течение часа - с 13.00 до 14.00.

Отключение администрация города связываеет с проведением ремонтных работ Автозоводским РЭС.

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