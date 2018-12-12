13 декабря в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении Мира и Королева
Пользоваться дорожными знаками приоритета автомобилистам и пешеходам придется с 13.00 до 14.00
Отключение связывают с проведением ремонтных работФото: Ольга Крыльцова
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В четверг, 13 декабря, в Набережных Челнах временно отключат светофор на пересечении проспекта Мира и улицы академика Королева. Руководствоваться дорожными знаками приоритета автолюбителям и пешеходам придется в течение часа - с 13.00 до 14.00.
Отключение администрация города связываеет с проведением ремонтных работ Автозоводским РЭС.
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