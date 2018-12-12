Жителя Чебоксар за изнасилование пенсионерки и кражи у нее телефона приговорен к 6 годам колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-12T15:03:28+03:00

Он залез в незнакомую квартиру и начал угрожать хозяйке убийством

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38-летнего безработного чебоксарца признали виновным сразу по нескольким уголовным статьям: «незаконное проникновение в жилище», «изнасилование» и «кража».

В сентябре этого года в столице Чувашии пьяный мужчина залез в квартиру 68-летней горожанки, просто оттолкнув ее от двери. Оказавшись внутри он начал угрожать убийством и изнасиловал пенсионерку. После похитил у нее мобильный телефон и сбежал.

Однако в кратчайшие сроки правоохранители смогли выйти на след насильника и задержать его. На время следствия его поместили под стражу.

- В итоге суд приговорил безработного чебоксарца к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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