2018-12-12T13:56:19+03:00
Происшествия

17-летняя жительница Чебоксар за убийство своего ребенка получила условный срок

Она выбросила новорожденную дочку в мусоропровод
Олег ЛУГОВОЙ
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Тело ребенка было обнаружено в мусоросборной камере одного из многоквартирных домов.Тело ребенка было обнаружено в мусоросборной камере одного из многоквартирных домов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чебоксарах суд признал виновной в убийстве новорожденного ребенка 17-летнюю мать.

В сентябре этого года в мусоросборной камере подъезда одного из домов на улице Богдана Хмельницкого столицы Чувашии обнаружили тело младенца. По факту этой страшной находки тут же было возбуждено уголовное дело.

Как потом удалось установить правоохранителям, к данному преступлению оказалась причастна 17-летняя местная жительница. Она родила девочку, а после выбросила ее в мусоропровод. От полученных травм ребенок скончался.

- В итоге суд приговорил жительницу Чебоксар к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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