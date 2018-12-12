13 декабря в домах Советского района Казани пропадет вода

12 Дек. 12:39 2018-12-12T12:39:19+03:00

Воду также отключат и в домах частного сектора. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Краны пересохнут более чем на сутки

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В этот четверг, 13 декабря, в Советском районе столицы Татарстана запланировано отключение воды, причем более чем на сутки. Это неудобство связано с проведением работ на сетях.

Так, с 9.00 13 декабря до 12.00 14 декабря краны пересохнут в домах и зданиях по улицам А.Аббасова, переулок Дуслык, Качаклар, Ковыльная, А.Курынова, Мамадышский тракт, Мухамедьяра, Р.Нежметдинова, Н.Рахлина, Туганлык, Умырзая.

На этот же период времени будет отключена вода по адресам: улица Хайдара Бигичева, 31, 33, 35; проспект Победы, 194, 194а, 194б, 194/1, 194/2, 194/3; улица Джаудата Файзи, 4, 6 (спорткомплекс «Мирас»), 8 (школа №175), 10, 10а, 12, 14, 14а, а также во всех домах поселков Константиновка, Малые Клыки и Самосырово.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Для тех же, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.