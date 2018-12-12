"Крепости духа и уверенности в силах государства": президент Татарстана поздравил жителей республики с 25-летием Конституции РФ
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 25-летием Конституции России. Он пожелал всем крепости духа, уверенности в силах государства и гражданского общества, а также реализации жизненных планов
- Татарстан в развитии своей правовой системы неукоснительно следует духу и букве главного правового документа нашей страны, - отметил Рустам Минниханов.
После он добавил, что, опираясь на предоставленные законом права, Татарстан смог добиться успехов в экономическом и культурном развитии, совершенствовании социальной политики, укреплении межнационального и межконфессионального согласия.
Напоследок глава республики напомнил, что Татарстан ценит свои добрые отношениями со всеми регионами России и признателен Президенту страны Владимиру Путину за поддержку.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»