"Крепости духа и уверенности в силах государства": президент Татарстана поздравил жителей республики с 25-летием Конституции РФ

12 Дек. 12:27 2018-12-12T12:27:42+03:00

Помимо этого, глава региона выразил признательность Президенту России Владимиру Путину за поддержку

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 25-летием Конституции России. Он пожелал всем крепости духа, уверенности в силах государства и гражданского общества, а также реализации жизненных планов

- Татарстан в развитии своей правовой системы неукоснительно следует духу и букве главного правового документа нашей страны, - отметил Рустам Минниханов.

После он добавил, что, опираясь на предоставленные законом права, Татарстан смог добиться успехов в экономическом и культурном развитии, совершенствовании социальной политики, укреплении межнационального и межконфессионального согласия.

Напоследок глава республики напомнил, что Татарстан ценит свои добрые отношениями со всеми регионами России и признателен Президенту страны Владимиру Путину за поддержку.

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