ФСБ и УФСИН Татарстана провели спецоперацию по задержанию перебросчиков наркотиков

СЕГОДНЯ 17:41 2018-12-12T17:41:56+03:00

В отношении них возбуждено уголовное дело

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В Казани возле исправительной колонии строгого режима №19 прошла совместная операция сотрудников ФСБ и УФСИН Тататрстана. По оперативной информации были задержаны два человека во время попытки перебросить осужденным наркотики .

Задержанными оказались жители поселка Высокая гора - 32-летний и 31-летний мужчины.

- При личном досмотре у задержанных был обнаружен и изъят сверток, в котором находилось комкообразное вещество коричневого цвета, - сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана.

Экспертиза показала, что злоумышленники намеревались доставить осужденным 19,3 грамма гашиша. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело "Незаконный оборот наркотиков".

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