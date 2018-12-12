2018-12-12T13:21:10+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчина зарезал соседа из-за спора об итогах Чемпионата России по футболу

Впервые в истории республики обвинительный вердикт в районном суде вынесли присяжные
Лика ИСАЕВА
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Мужчине грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.Мужчине грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Присяжные в районном суде Канаша впервые в истории Чувашии вынесли обвинительный вердикт по дел об убийстве. На основании этого судья назначит наказание для 53-летнего местного жителя.

Преступление, за которое мужчина оказался на скамье подсудимых, произошло в ночь с 1 на 2 мая текущего гожа в одном из общежитий Канаша. В это время он выпивал вместе со своим 65-летним соседом, и в какой-то момент они начали спорить по поводу Чемпионата России по футболу.

Оба мужчины болели за разные команды, и в итоге не смогли сойтись во мнении о том, кто же все-таки станет победителем мундиаля. Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый в финале спора ударил ножом в грудь соседа, и попал точно в сердце. При этом раненый смог дойти до своей комнаты, где скончался.

- Санкция статьи "Убийство" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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