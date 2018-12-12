13 декабря в трех районах Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-12T10:55:31+03:00

Так, без него оставят ряд садовых товариществ и ряд домов частного сектора поселка Константиновка. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием оборудования на сетях

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Так, с 8.30 до 12.00 обесточат СНТ Авиастроительного района: «Сирень», «Северный», «Кооператор», «Энергетик».

С 8.00 до 11.00 света не будет в Вахитовском районе: ул.Хади Атласи, 9, 15, ул.Вишневского, 12, ул.Лесгафта, 28а.

С 8.00 до 13.00 электричество отключат по адресам: ул.Баумана, 82, 86.

С 9.00 до 17.00 без него оставят дом №24 на улице Айвазовского.

С 11.00 до 14.00 обесточат дома по адресам: ул.Агрономическая, 14, ул.Качалова, 77, ул.Шаляпина, 12, 14/83.

С 14.00 до 17.00 света пропадет по адресам: ул.Татарстан, 9, 9а, 11, 13а, ул.Габдуллы Тукая, 58;

С 14.00 до 18.00 от него отключат дом №28 на улице Некрасова.

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе: в доме №6 на улице Курынова, в ЖК «Весна» и ЖК «Светлая долина». Отключат и поселок Константиновка: ул.Школьная, 61, 61а, 63, 65, 80-98.