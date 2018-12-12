2018-12-12T10:23:57+03:00
Происшествия

СУ СКР Чувашии: информация, что инспектор ДПС сбил школьника, не подтверждается

Полную картину произошедшего раскрыли следователи
Лика ИСАЕВА
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Фото предоставлено очевидцемФото предоставлено очевидцем
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Во вторник, 11 декабря, в СМИ появилась информация, что в Чебоксарах днем на улице Богдана Хмельницкого под колеса патрульного автомобиля ДПС попал школьник. Появились и фотографии, на которых изображен застрявший в сугробе служебный автомобиль и сотрудник ДПС, присевший возле лежавшего ребенка.

На место ЧП сразу выехали ответственные лица МВД Чувашии, которые установили при помощи видеорегистратора и опроса самого ребенка, его отца и полицейского, что наезда не было. Оказалось, школьник, перебегая дорогу, поскользнулся и упал. В свою очередь парульный, чтобы не сбить лежащего на дороге ребенка, свернул на обочину и остановился, заехав в сугроб. Затем страж порядка помог мальчику подняться и сообщил о произошедшем его родителям.

- Факт наезда автомобиля под управлением сотрудника ГИБДД на мальчика не подтвердился, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Мальчик был обследован в больнице в присутствии родителей, после чего отпущен домой.

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