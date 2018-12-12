В Татарстане назвали три района-лидера молочного животноводства
На зональном семинаре-совещании в Арске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Назип Хазипов назвал лидеров молочного животноводства республики. Так, первые три места заняли Атнинский, Кукморский и Сабинский районы соответственно.
Атнинский район занимает первое место в данном рейтинге уже шестой год подряд. За последние десять лет он увеличил показатели в два раза, а в 2018 году рост молочного животноводства здесь составляет 9%.
Известно, что районы оценивали по трем критериям: производство молока на 100 гектар сельскохозяйственных угодий, среднесуточный привес крупного рогатого скота и надой на одну корову.
Помимо перечисленных выше трех районов, в пятерке лучших оказались Балтасинский и Мамадышский районы.