2018-12-13T14:12:22+03:00
Общество

Все центры занятости населения Чувашии могут объединить в один

Этот шаг может оказать экономический эффект, который будет составлять более 8,5 миллионов рублей ежегодно
Алина ГАБДУЛИНА
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Вопрос о реорганизации обсудят 12 декабря, на заседании кабинета министров ЧувашииВопрос о реорганизации обсудят 12 декабря, на заседании кабинета министров Чувашии
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В среду, 12 декабря, на заседании кабинета министров Чувашии обсудят вопрос о реорганизации "Центра занятости населения города Чебоксары". В случае официального принятия данного решения, к нему присоединятся все другие центры занятости республики.

Помимо этого, в ходе реорганизации могут быть сокращены 18 директоров, 4 заместителей директоров, 14 главных бухгалтеров, подрядка 18 единиц основного персонала и трое работников административно-хозяйственной части. Вместе с тем появятся новые должности, среди которых 21 вакансия начальников отдела и 1 директора.

По мнению министерства труда Чувашии, экономический эффект от такого шага будет составлять более 8,5 миллионов рублей ежегодно. Деньги направят на мероприятия по обучению безработных граждан, содействию самозанятости инвалидов и другие мероприятия.

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