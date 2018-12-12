В Казани горит подвал строящегося здания на улице Камалеева
На месте работают пожарные, пострадавших нет
Фото: pixabay.com
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В среду, 12 декабря, в 8.13 в МЧС по Татарстану поступил звонок о пожаре в строящемся здании на улице Камалеева рядом с домом №34. Сообщил о возгорании непосредственно прораб, работающий на данной территории.
Когда на место оперативно приехала бригада пожарных, выяснилось, что в подвальном помещении загорелся утеплитель. Сейчас идет ликвидация возгорания. Угрозы распространения огня в другие здания и помещения нет. Нет, к счастью, и пострадавших.