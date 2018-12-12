2018-12-12T08:37:42+03:00
Общество

На федеральных трассах Татарстана отремонтировали три моста

Дорожники привели в порядок регуляционные сооружения, установили барьерное ограждение и нанесли разметку
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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За последний дорожно-строительный сезон ФКУ "Волго-Вятскоуправтодор" отремонтировало 3 моста. Ремонтные работы включили в себя приведение в порядок регуляционных сооружений, установку барьерного ограждения и нанесение разметки.

В частности, дорожники отремонтировали мост через реку Свияга на 757 километре трассы М-7, мост через суходол на 787 километре и путепровод через железную дорогу на 315 километре автодороги Р-239 Казань-Оренбург в Бугульминском районе.

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