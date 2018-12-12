В 2018 году в Татарстане подростковая преступность снизилась почти на 11%
Если в 2017 году в Татарстане было зафиксировано порядка 736 случаев подростковой преступности, к концу 2018 года этот показатель снизился на 10,7%. Несовершеннолетними было совершено 657 правонарушений.
На 12% снизилось количество преступлений, совершенных подростками в ночное время. Данные предоставила заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Татарстану Лариса Осипова во время заседания Комитета Госсовета республики по социальной политике.
Осипова заметила, что, несмотря на то, что в республике наблюдается снижение подростковой преступности, остается ряд проблемных районов. В их числе: Приволжский район Казани, Набережные Челны, Альметьевский, Азнакаевский, Елабужский, Нижнекамский, Нурлатский и Высокогорский районы. Там зарегистрирован рост преступлений в ночное время. 50% из них - кражи из автомашин, угоны автотранспорта и грабежи в различных общественных местах.