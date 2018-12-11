2018-12-11T19:12:16+03:00
Политика

Валентина Матвиенко вручила президенту Татарстана почетный знак Совета Федерации

На награждении она отметила, республика, которой руководит Рустам Минниханов, один из самых успешных регионов страны
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Пресс-служба Совета Федерации ФС РФФото: Пресс-служба Совета Федерации ФС РФ
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В этот вторник в Москве председатель верхней палаты Валентина Матвиенко наградила президента Татарстана почетным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

При этом во время награждения она отметила, что республика, которой руководит Рустам Минниханов, один из самых успешных регионов страны.

- По многим направлениям Татарстан является регионом – лидером, - сказала Валентина Матвиенко. - В республике успешно работает одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы. Здесь производится почти половина российских тяжелых грузовых автомобилей, каждый третий военный корабль, а также стратегические бомбардировщики последнего поколения. Недавно Агентство инвестиционного развития Татарстана было признано Организацией Объединённых Наций одним из лучших в мире.

В свою очередь Рустам Минниханов заявил, что центральная задача в стратегии развития Татарстана до 2030 года - это обеспечить объем валового регионального продукта в размере 5 триллионов рублей.

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