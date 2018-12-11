2018-12-11T18:38:12+03:00
Происшествия

В Татарстане врача-колопроктолога признали виновным в смерти пациента

Он поставил неверный диагноз и перед операцией не убедился в наличии противопоказаний к анестезии
Олег ЛУГОВОЙ
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Ему также запретили заниматься врачебной деятельностью.Ему также запретили заниматься врачебной деятельностью.
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29-летнего врача-колопроктолога Халиля Зиятдинова признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Так, в апреле 2017 года, осмотрев 44-летнего пациента, Зиятдинов поставил ему неверный клинический диагноз и сообщил о том, что нужно провести операцию под местной анестезией – заграничным лидокаином.

Врач при этом не выявил проблемы с сердцем у пациента, которые являются противопоказаниями к использованию лидокаина. В ходе операции мужчине стало плохо. Зиятдинов начал реанимацию, но и тут допустил ряд ошибок. В итоге пациент скончался.

- Суд приговорил Зиятдинова к 2,5 годам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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