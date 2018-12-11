12 декабря в Казани служить в армию отправят 3 500 тысячи призывников
12 декабря на сборном пункте Татарстана в Казани по адресу: улица Крутовская, дом 20, состоятся торжественные проводы призывников на военную службу в вооруженные силы России. Для 3 500 тысяч ребят проведут концерт. После чего они выйдут на построение.
В торжественном мероприятии буду участвовать представители министерства образования и науки Татарстана, духовенства, 6-ой научной роты города Краснодара, также родители призывников.
В 2018 году в Татарстане подлежит вызову на призывные комиссии около 18 000 граждан. На сегодня со сборного пункта республики уже отправлено в войска для прохождения военной службы 2 531 человек.
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