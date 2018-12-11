2018-12-11T19:27:43+03:00
Общество

12 декабря в Казани служить в армию отправят 3 500 тысячи призывников

Это ребята со всего Татарстана
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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12 декабря на сборном пункте Татарстана в Казани по адресу: улица Крутовская, дом 20, состоятся торжественные проводы призывников на военную службу в вооруженные силы России. Для 3 500 тысяч ребят проведут концерт. После чего они выйдут на построение.

В торжественном мероприятии буду участвовать представители министерства образования и науки Татарстана, духовенства, 6-ой научной роты города Краснодара, также родители призывников.

В 2018 году в Татарстане подлежит вызову на призывные комиссии около 18 000 граждан. На сегодня со сборного пункта республики уже отправлено в войска для прохождения военной службы 2 531 человек.

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