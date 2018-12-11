2018-12-11T18:58:05+03:00
Общество

В Татарстане откроется уникальный спортивный комплекс за 109,4 миллиона рублей

Спортивный зал площадью 1 500 квадратных метров появился в Черемшане
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
В ближайшем будущем этот новый спортивный зал будет принимать соревнования как местного, так и республиканского уровня.В ближайшем будущем этот новый спортивный зал будет принимать соревнования как местного, так и республиканского уровня.
Изменить размер текста:

12 декабря по адресу: улица Техническая, 26б, в Черемшане состоится открытие универсального спортивно зала площадью почти 1 500 квадратных метров.

На его строительство было выделено чуть более 109,4 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

В комплексе есть зал, в котором размещено 12 тренажеров, 2 раздевалки на 12 персон. Большое помещение для учебно-тренировочных занятий. Для проведения спортивных игр размечены площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Кроме того, планируется оборудовать второй этаж комплекса под секцию бокса. В ближайшем будущем этот новый спортивный зал будет принимать соревнования как местного, так и республиканского уровня.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей