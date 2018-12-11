В Татарстане откроется уникальный спортивный комплекс за 109,4 миллиона рублей

11 Дек. 18:56 2018-12-11T18:58:05+03:00

В ближайшем будущем этот новый спортивный зал будет принимать соревнования как местного, так и республиканского уровня.

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12 декабря по адресу: улица Техническая, 26б, в Черемшане состоится открытие универсального спортивно зала площадью почти 1 500 квадратных метров.

На его строительство было выделено чуть более 109,4 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

В комплексе есть зал, в котором размещено 12 тренажеров, 2 раздевалки на 12 персон. Большое помещение для учебно-тренировочных занятий. Для проведения спортивных игр размечены площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Кроме того, планируется оборудовать второй этаж комплекса под секцию бокса. В ближайшем будущем этот новый спортивный зал будет принимать соревнования как местного, так и республиканского уровня.

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