2018-12-11T18:58:05+03:00
Общество

В Татарстане откроется уникальный спортивный комплекс за 109,4 миллиона рублей

Спортивный зал площадью 1 500 квадратных метров появился в Черемшане
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
В ближайшем будущем этот новый спортивный зал будет принимать соревнования как местного, так и республиканского уровня.В ближайшем будущем этот новый спортивный зал будет принимать соревнования как местного, так и республиканского уровня.
Изменить размер текста:

12 декабря по адресу: улица Техническая, 26б, в Черемшане состоится открытие универсального спортивно зала площадью почти 1 500 квадратных метров.

На его строительство было выделено чуть более 109,4 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

В комплексе есть зал, в котором размещено 12 тренажеров, 2 раздевалки на 12 персон. Большое помещение для учебно-тренировочных занятий. Для проведения спортивных игр размечены площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Кроме того, планируется оборудовать второй этаж комплекса под секцию бокса. В ближайшем будущем этот новый спортивный зал будет принимать соревнования как местного, так и республиканского уровня.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане пройдет фестиваль креативных санок
В Чувашии построят детский сад с бассейном за 188 миллионов рублей
Жители Нижнекамска попросили городские власти разобраться с воронами во дворах
12 декабря в Казани служить в армию отправят 3 500 тысячи призывников
Валентина Матвиенко вручила президенту Татарстана почетный знак Совета Федерации
В Татарстане врача-колопроктолога признали виновным в смерти пациента
Татарский ТЮЗ им. Кариева готов показать жителям Казани новый спектакль
В Марий Эл пройдет Тотальный экзамен на знание Правил дорожного движения
Жителей Чебоксар будут судить за избиение полицейских в караоке-клубе
Снег и 11-градусный мороз прогнозируют в Казани 12 декабря
В Татарстане легковушка на скорости вылетела в кювет: пострадали четыре человека
На трассе М-7 в Набережных Челнах построят шесть транспортных развязок
В Чебоксарах девушка упала с высоты на козырек подъезда и выжила
В Татарстане в аварии погиб пассажир иномарки
На всех станциях метро Казани заработала бесконтактная оплата проезда
В Казани полицейские задержали грабителя с кирпичом