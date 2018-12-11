2018-12-11T17:28:18+03:00
Общество

Снег и 11-градусный мороз прогнозируют в Казани 12 декабря

На дорогах сохранится гололедица
Владимир КРУПСКИЙ
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Снег прогнозируют ночью, днем осадки маловероятны.Снег прогнозируют ночью, днем осадки маловероятны.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Характер погоды на территории Казани в ближайшие сутки существенно не изменится. Так, 12 декабря синоптики прогнозируют в столице Татарстана облачную погоду с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, а вот днем осадков не ожидается. Зато автомобилистам стоит быть внимательнее - на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, при прояснениях до 11 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее - 3-5 градусов со знаком "минус".

В целом по Татарстану в ближайшие сутки будет также облачно с прояснениями, местами возможен туман, пройдет снег. На дорогах гололедица. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 5 до 10 градусов ниже нуля, при прояснениях до 13 градусов мороза, днем – от 2 до 7 градусов ниже нуля.

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