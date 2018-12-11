В Чувашии построят детский сад с бассейном за 188 миллионов рублей
Учреждение будет возведено на месте бывшего стадиона на улице Маяковского в центре города Цивильск
Детский сад будет рассчитан на 14 групп с ясельного возраста и до семи лет
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В Цивильске построят новый детский сад на 240 мест, который будет иметь собственный бассейн. На это потребуется 188,4 миллиона рублей. Деньги уже выделены сразу из трех источников: из федеральной казны, бюджетов Чувашии и непосредственно Цивильского района. Тендер на строительство появился на сайте госзакупок накануне.
Согласно техническому заданию, дошкольное учреждение разместиться на месте бывшего стадиона на улице Маяковского в центре города. Строительство должно быть закончено к 1 ноября 2019 года. Детский сад будет рассчитан на 14 групп с ясельного возраста и до семи лет.