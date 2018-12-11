Жители Нижнекамска попросили городские власти разобраться с воронами во дворах

11 Дек. 19:39 2018-12-11T19:39:30+03:00

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Жители дома №47 по проспекту Шинников в Нижнекамске обратились в систему «Народный контроль» с жалобами на ворон. С приходом холодов, птицы не дают им спать с шести часов утра, также они галдят и в вечернее время.

Шумные птицы собираются на деревьях и кричат так громко, что не дают людям спать. После получения жалобы руководство домоуправления устроило проверку и решило установить прибор, который посылает ультразвуковой сигнал и отпугивает птиц.

В предыдущие годы этот отпугиватель уже был установлен на другой улице в Нижнекамске. В декабре он появится и рядом с домом на проспекте Шинников.

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