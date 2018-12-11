2018-12-11T20:04:12+03:00
Дом. Семья

В Татарстане пройдет фестиваль креативных санок

Необычные средства передвижения увидят жители Лениногорска
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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Главная елка и главный новогодний парк Лениногорска «Юбилейный» откроются 22 декабря. Сейчас там начали заливать ледовый каток. Здесь же появятся ледовые и снежные фигуры в виде символов уходящего и приходящего года.

Парк станет центром главных зимних торжеств. В нем горожане смогут отпраздновать и сам Новый год, а также принять участие в первом чемпионате по снежным баталиям, причем как дети так и взрослые. Пройдут соревнования и по биатлону среди команд юго-востока Татарстана, и традиционный турнир среди дворовых хоккейных дружин.

Кульминацией праздника станут соревнования креативных саней. Каждый житель района может презентовать свой проект и получить за это приз. Сани должны не только иметь необычный внешний вид, но и по условиям конкурса, проехать как можно дальше.

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