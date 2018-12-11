2018-12-11T17:44:40+03:00
Происшествия

Жителей Чебоксар будут судить за избиение полицейских в караоке-клубе

Они устроили там пьяный дебош
Олег ЛУГОВОЙ
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Их приятеля участвовавшего в дебоше уже осудили.Их приятеля участвовавшего в дебоше уже осудили.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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23-х и 34-х летние жители Чебоксар обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, утром 9 сентября в один из караоке-клубов столицы Чувашии по сообщению о нарушении порядка прибыли полицейские.

Обвиняемые в компании 25-летнего приятеля устроили пьяный дебош. На требование прекратить нарушать и проследовать в отделение, один из парней ударил головой полицейского в лицо.

Второй дебошир толкнул его коллегу. Тот упал и ударился затылком об пол, а когда поднялся, то тут же получил удар кулаком в лицо. Полицейским все же удалось усмирить дебоширов и доставить их в отделение.

Там уже 34-летняя дама ударила несколько раз одного из избитых полицейских ногой и руками, а также расцарапала ему лицо.

- Расследование завершено и материалы направлены в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

При этом суд над 25-летним дебоширом из этой компании уже состоялся. Он возместил пострадавшему полицейскому причиненный вред и был приговорен к штрафу в 10 тысяч рублей.

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