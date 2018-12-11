В Татарстане легковушка на скорости вылетела в кювет: пострадали четыре человека

11 Дек. 17:02 2018-12-11T17:02:56+03:00

Травмированные сами выбрались из искореженного автомобиля и добрались до больницы

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Авария, в которой получили травмы четыре человека, произошла 10 декабря, в понедельник, в 6.00 на 28 километре автодороги "Мамадыш-Кукмор". По предварительным данным, водитель отечественной легковушки "Лады Калина" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел во встречный кювет.

В салоне автомобиля находились четверо пассажиров. Все они получили травмы различной степени тяжести. Сам водитель избежал этого.

Пострадавшие молодые люди в возрасте от 24 до 26 лет сумели самостоятельно выбраться из искореженного автомобиля и добраться до больницы.

Автомобиль из кювета вытащили сотрудники Госавтоинспекции и спасатели, и поставили его на спецстоянку.

- По факту аварии проводится административное расследование, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

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