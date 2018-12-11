На трассе М-7 в Набережных Челнах построят шесть транспортных развязок

11 Дек. 16:51 2018-12-11T16:51:13+03:00

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На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике Министерству транспорта России было поручено рассмотреть вопрос реконструкции трассы М-7 на территории Татарстана. В частности, речь идет о строительстве шести транспортных развязок в Набережных Челнах.

Помимо этого во время заседания были затронуты вопросы включения этого участка дороги в федеральную адресную инвестиционную программу на будущий год и строительства нового моста через реку Кама.

Все это необходимо для комфортной работы Камского инновационного территориально-производственного кластера и изменения маршрутного потока. Дело в том, что пропускная способность Нижнекамской ГЭС на данный момент превышена в два раза. В случае. если развязки будут построены, транзит автотранспорта пройдет непосредственно через Набережные челны, Нижнекамск и Заинск.