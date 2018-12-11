2018-12-11T16:51:13+03:00
Авто

На трассе М-7 в Набережных Челнах построят шесть транспортных развязок

Помимо этого возможно возведения нового моста через реку Кама
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике Министерству транспорта России было поручено рассмотреть вопрос реконструкции трассы М-7 на территории Татарстана. В частности, речь идет о строительстве шести транспортных развязок в Набережных Челнах.

Помимо этого во время заседания были затронуты вопросы включения этого участка дороги в федеральную адресную инвестиционную программу на будущий год и строительства нового моста через реку Кама.

Все это необходимо для комфортной работы Камского инновационного территориально-производственного кластера и изменения маршрутного потока. Дело в том, что пропускная способность Нижнекамской ГЭС на данный момент превышена в два раза. В случае. если развязки будут построены, транзит автотранспорта пройдет непосредственно через Набережные челны, Нижнекамск и Заинск.

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Чебоксар будут судить за избиение полицейских в караоке-клубе
Снег и 11-градусный мороз прогнозируют в Казани 12 декабря
В Татарстане легковушка на скорости вылетела в кювет: пострадали четыре человека
В Чебоксарах девушка упала с высоты на козырек подъезда и выжила
В Татарстане в аварии погиб пассажир иномарки
На всех станциях метро Казани заработала бесконтактная оплата проезда
В Казани полицейские задержали грабителя с кирпичом
Жителям Татарстана помогут выбрать безопасные и качественные новогодние подарки
В Татарстане зимой 2018-2019 открылась первая ледовая переправа Зеленодольск-Нижние Вязовые
Торговый центр "Мега" в Казани оштрафовали на 500 тысяч рублей
На татарстанских АЗС 4,3% проб топлива не соответствуют ГОСТу
Татарстан получит более 690 миллионов рублей поощрения за рост своего экономического потенциала
В Татарстане врачи вылечили под наркозом зубы ребенку с больным сердцем
Избил и бросил в подпол умирать: жителя Чувашии приговорили к колонии строгого режима
Президент Татарстана Рустам Минниханов выступит в Совете Федерации
Жителя Чебоксар за принуждение к сексу с помощью видео приговорили к исправительным работам
В одном ряду с Месси и Салахом: Защитник "Рубина" попал в символическую сборную европейских чемпионатов
После ответной песни про Нижнекамск Сергей Светлаков принял приглашение детей приехать в Татарстан
В Казань приехало легендарное шоу из Нью-Йорка "Blue Man Group"
В Татарстана на Волге под лед провалились сани с шестью рыбаками
В Татарстане под лед на реке Кама провалился мотоцикл с мужчиной
В Татарстана на пожаре погиб мужчина
Застрявших в Китае туристов вернут в Казань 11 декабря
Самолет из Внуково не смог приземлиться в аэропорту Чебоксар
Аэропорт "Казань" принял своего 3-х миллионного пассажира
Часто выпивал в одиночестве: в Казани мужчина скончался и несколько дней пролежал в квартире
Татарстанец пытался вытащить из магазина пакеты с едой и деньги на 63 тысячи рублей