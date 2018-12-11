В Татарстане в аварии погиб пассажир иномарки

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-11T16:01:42+03:00

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Смертельное ДТП произошло 10 декабря в 9.50 в Заинском районе республики. Столкновение двух иномарок произошло на 11 километре автодороги Заинск-Сухарево.

По предварительной информации, 52-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Хёндэ", превысила безопасную скорость и вылетела на встречку, где врезалась в "Фольскваген Поло". "Фольксвагеном" управляла 46-летняя женщина.

В результате аварии в больницу увезли обеих водителей, и 54-летнего супруга предпологаемой виновницы аварии. Мужчина получил смертельную травму и скончался в больнице.

В свою очередь пассажир "Фольксваген Поло" - 51-летний мужчина, отделался незначительными ушибами.

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