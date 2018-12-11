На всех станциях метро Казани заработала бесконтактная оплата проезда
С этого вторника все турникеты на 11 станциях казанского метро оборудованы системой бесконтактной оплаты проезда. Модернизация, которая продолжалась около трех лет, наконец-то закончена.
Теперь в метрополитене практически нет кассиров - люди могут самостоятельно покупать жетоны в автоматах, а также бесконтактно платить банковскими или транспортными картами. К тому же удалось снизить стоимость проезда при оплате картой до 23 рублей.
На данный момент Казань - первый город в России, где можно оплатить проезд в метро таким безналичным способом.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»