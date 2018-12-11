На всех станциях метро Казани заработала бесконтактная оплата проезда

11 Дек. 15:49 2018-12-11T15:49:45+03:00

Казань - первый город в России, где можно оплатить проезд в метро безналичным способом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благодаря этому удалось снизить стоимость проезда при оплате картой до 23 рублей

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С этого вторника все турникеты на 11 станциях казанского метро оборудованы системой бесконтактной оплаты проезда. Модернизация, которая продолжалась около трех лет, наконец-то закончена.

Теперь в метрополитене практически нет кассиров - люди могут самостоятельно покупать жетоны в автоматах, а также бесконтактно платить банковскими или транспортными картами. К тому же удалось снизить стоимость проезда при оплате картой до 23 рублей.

На данный момент Казань - первый город в России, где можно оплатить проезд в метро таким безналичным способом.

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