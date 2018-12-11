В Казани полицейские задержали грабителя с кирпичом.

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-11T15:34:01+03:00

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Еще 4 декабря в полицию Казани обратилась пенсионерка. По словам горожанки, в Советском районе столицы Татарстана около одного из домов за ней сначала проследил, а после напал неизвестный. Он несколько раз ударил кирпичом по голове пенсионерки и отобрал сумку. Последнюю полицейские потом нашли в соседнем дворе.

Спустя несколько дней грабитель с кирпичом снова проявился в Казани. В этот раз его жертвой стал 38-летняя жительница Кировского района города. Неизвестный сорвал с нее золотые украшения и отобрал сумку с деньгами. И опять он использовал при нападении стройматериал.

- По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Разбой», - УМВД Казани.

В итоге полицейским удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. 32-летний уже не раз судимый казанец не так давно освободился из колонии. Сейчас его поместили в следственный изолятор.