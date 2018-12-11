Татарский ТЮЗ им. Кариева готов показать жителям Казани новый спектакль

11 Дек. 18:20 2018-12-11T18:20:24+03:00

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Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева уже готов показать жителям и гостям Казани свой новый спектакль - "Лейла и Меджнун". Предпоказ спектакля состоится в среду, 12 декабря, а официальная премьера в субботу, 15-ого числа в 18.00.

Драма "Лейла и Меджнун" расскажет две истории любви – знаменитых Лейли и Меджнуна и никому пока не известных Йолдыз и Булата. И вот, когда кажется, что трагичная судьба влюблённых предрешена, наступает совершенно непредсказуемый финал.

По словам актеров, это не просто драма, а что-то новое. То, чего еще не было, и что обязательно нужно увидеть.

Уникальность проекта заключается еще в том, что артисты и зрители будут размещены на одной сцене. И мест будет не более пятидесяти.